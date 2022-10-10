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На Востоке, Юге и Западе Украины и в Киеве отбои воздушной тревоги

Общие новости
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Очень тяжелое утро для украинцев

На Востоке, Юге и Западе Украины и в Киеве отбои воздушной тревоги

Новина українською

После затяжной утренней ракетной атаки россиян по множеству украинских городов начался отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 12:25 сирена больше не звучит в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черновицкой, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Также ее нет и в Киеве.

Правда, после отбоя тревоги в Харьковской области, в 12:16 снова возобновилась угроза ракетного удара. Напоминаем вам, что в таких случаях нужно находиться в укрытиях.

Отметим, что утром 10 октября россияне совершили наиболее массовую атаку по украинским городам за весь период войны. В общей сложности они выпустили более 100 высокоточных ракет. Пострадали, в том числе, и критически важные инфраструктурные объекты.

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В статье: война с россией
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