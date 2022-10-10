В Украине могут быть веерные отключения электроэнергии
Зверский обстрел
Legion Media
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отреагировал на обстрел украинских городов:
"россияне продолжают терроризм. Применяют авиацию и огромное количество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны! Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкого, Днепра, Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, весь юг".
"Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ. Профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Нет такой ракеты, которая заставит нас отступить".
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