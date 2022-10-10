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Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев

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Страшное утро 10 октября

Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев

Новина українською

Понедельник, 10 октября, стал днем, когда россияне нанесли один из самых мощных ракетных ударов по Украине с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. Целью подонков стали объекты инфраструктуры и жилые кварталы во многих областях Украины. Особенно досталось и столице – Киеву. Здесь ракеты падали в центре города – возле университета Шевченко и возле памятника Грушевского, по стеклянному мосту возле бывшей арки дружбы народов, в других районах. И это все – в прямом эфире для всего мира. Вашему вниманию фото из Киева, которые публикует международное информационное агентство Getty Images.

Фотогалерея

Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 1Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 2Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 3Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 4Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 5Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 6Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 1Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 2Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 3Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев - фото 4

А это видео, снятое агентством Reuters

Один из взрывов попал в прямое включение BBC

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В статье: Киев война с россией
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