Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев

Понедельник, 10 октября, стал днем, когда россияне нанесли один из самых мощных ракетных ударов по Украине с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. Целью подонков стали объекты инфраструктуры и жилые кварталы во многих областях Украины. Особенно досталось и столице – Киеву. Здесь ракеты падали в центре города – возле университета Шевченко и возле памятника Грушевского, по стеклянному мосту возле бывшей арки дружбы народов, в других районах. И это все – в прямом эфире для всего мира. Вашему вниманию фото из Киева, которые публикует международное информационное агентство Getty Images.

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А это видео, снятое агентством Reuters

Один из взрывов попал в прямое включение BBC