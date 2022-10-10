путин: Ответ на атаки Украины по территории рф по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз

Президент российской федерации владимир путин выступил с заявлением:

"Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".

"В случае продолжения украинских терактов на российской территории наш ответ будет жестким, и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".