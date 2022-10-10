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путин: Ответ на атаки Украины по территории рф по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз

Общие новости
(2 голосов)

Сплошной цинизм

путин: Ответ на атаки Украины по территории рф по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент российской федерации владимир путин выступил с заявлением:

"Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".

"В случае продолжения украинских терактов на российской территории наш ответ будет жестким, и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".

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В статье: Владимир Путин война с россией
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