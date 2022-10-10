путин: Ответ на атаки Украины по территории рф по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз
Сплошной цинизм
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент российской федерации владимир путин выступил с заявлением:
"Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".
"В случае продолжения украинских терактов на российской территории наш ответ будет жестким, и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Минобороны Украины: Мы отомстим!
- Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы
- Лидерство Днепра-1 и Арсенала, разгром от Динамо. Главные новости за 9 октября
- Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме Шайковка - СМИ
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 21:08 Украинские путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил украинские спецслужбы
- 11:39 Украинские Словакия ярко поздравила путина с Днем рождения: подарила Украине две САУ
- 11:11 Украинские Кремль делает минобороны россии виновными за подрыв Крымского моста, чтобы отвести вину от путина, - ISW
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet