Три российские ракеты пролетели над Молдовой
Вызвали посла
Молдова
Во время массированного ракетного обстрела Украины, по меньшей мере, три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы. Об этом написал на своей странице в Твиттере вице-премьер и МИД Молдавии Нику Попеску.
"Три крылатых ракеты, запущенных сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла россии".
Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022
I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.
Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на утренний обстрел украинских городов: "Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невиновного гражданского населения должно немедленно прекратиться".
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