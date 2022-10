Три российские ракеты пролетели над Молдовой

Во время массированного ракетного обстрела Украины, по меньшей мере, три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы. Об этом написал на своей странице в Твиттере вице-премьер и МИД Молдавии Нику Попеску.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.