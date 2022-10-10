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Три российские ракеты пролетели над Молдовой

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Вызвали посла

Три российские ракеты пролетели над Молдовой

Молдова

Новина українською

Во время массированного ракетного обстрела Украины, по меньшей мере, три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы. Об этом написал на своей странице в Твиттере вице-премьер и МИД Молдавии Нику Попеску.

"Три крылатых ракеты, запущенных сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла россии".

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на утренний обстрел украинских городов: "Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невиновного гражданского населения должно немедленно прекратиться".

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В статье: война с россией
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