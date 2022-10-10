Три российские ракеты пролетели над Молдовой

Во время массированного ракетного обстрела Украины, по меньшей мере, три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы. Об этом написал на своей странице в Твиттере вице-премьер и МИД Молдавии Нику Попеску.

"Три крылатых ракеты, запущенных сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла россии".

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на утренний обстрел украинских городов: "Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невиновного гражданского населения должно немедленно прекратиться".