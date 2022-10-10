Обстрел Киева и критической инфраструктуры Украины россияне планировали еще до взрыва на Крымском мосту
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Ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали с начала октября. По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.
В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.
8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, с крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.
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