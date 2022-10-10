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Обстрел Киева и критической инфраструктуры Украины россияне планировали еще до взрыва на Крымском мосту

Общие новости
(3 голосов)

#ГУРинформирует

Обстрел Киева и критической инфраструктуры Украины россияне планировали еще до взрыва на Крымском мосту

ГУР

Новина українською

Ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали с начала октября. По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, с крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.

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В статье: война с россией ГУР Крымский мост
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Источник:
ГУР

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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
10.10.2022 в 15:01
Как будто это сейчас имеет значение
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