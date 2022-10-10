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Как украинский военный сбил утром из ПЗРК российскую ракету

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Как украинский военный сбил утром из ПЗРК российскую ракету

ТСН

Новина українською

В сети распространяется видео с ликвидацией российской ракеты, выпущенной орками утром, 10 октября. Ликвидировал угрозу украинский военный из ПЗРК "Игла"

4 марта 2022 года в боях за Чернигов в окрестностях города с помощью ПЗРК "Игла-1" 1985 года выпуска капитан ВСУ Сергей Чижиков сбил новейший российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения Су-35 (стоимость которого 40-65 млн долларов США).

Также в сентябре вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины "Иглой" в одном из районов выполнения задач.

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В статье: война с россией
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