Первая немецкая система ПВО прибудет в Украину в течение нескольких дней - Минобороны ФРГ
Скорее уж
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в течение нескольких дней Украине будет передана первая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
По словам Ламбрехт, сейчас важно ускорить передачу Украине противовоздушной обороны. Министр обороны Германии добавила, что российские войска атакуют именно гражданское население.
"Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов показывают, насколько важно оперативно снабжать Украину системами ПВО. Российские атаки с применением ракет и беспилотников терроризируют, в частности, гражданское население. Вот почему сейчас мы оказываем поддержку, в частности, средствами ПВО", - цитирует Reuters главу оборонного ведомства.
Всего, как известно, Германия планирует передать Украине 4 таких системы.
Заявление Ламбрехта прозвучало на фоне массированного ракетного удара россиян по объектам критической инфраструктуры и гражданскому населению в Украине.
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