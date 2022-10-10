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Первая немецкая система ПВО прибудет в Украину в течение нескольких дней - Минобороны ФРГ

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Первая немецкая система ПВО прибудет в Украину в течение нескольких дней - Минобороны ФРГ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в течение нескольких дней Украине будет передана первая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

По словам Ламбрехт, сейчас важно ускорить передачу Украине противовоздушной обороны. Министр обороны Германии добавила, что российские войска атакуют именно гражданское население.

"Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов показывают, насколько важно оперативно снабжать Украину системами ПВО. Российские атаки с применением ракет и беспилотников терроризируют, в частности, гражданское население. Вот почему сейчас мы оказываем поддержку, в частности, средствами ПВО", - цитирует Reuters главу оборонного ведомства.

Всего, как известно, Германия планирует передать Украине 4 таких системы.

Заявление Ламбрехта прозвучало на фоне массированного ракетного удара россиян по объектам критической инфраструктуры и гражданскому населению в Украине.

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В статье: война с россией
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Источник:
Obozrevatel

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