Россияне за сегодня запустили более 100 ракет и дронов по Украине, уничтожена половина
Украинская ПВО сдала очень сложный экзамен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб ВСУ уточнил информацию о массированном ракетном ударе, который россия нанесла по Украине в понедельник, 10 октября.
По состоянию на 14.00 враг использовал 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136".
При этом силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").
Ранее сообщалось, что россияне атаковали территорию Украины с помощью стратегических бомбардировщиков и кораблей, а также с помощью Искандеров. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты во многих областях Украины.
Популярное сейчас
- В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС
- Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
- Ракетная атака по Киеву: взрыв произошел в центре столицы
- В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту были иранские дроны
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО