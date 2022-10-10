Россияне за сегодня запустили более 100 ракет и дронов по Украине, уничтожена половина

Генштаб ВСУ уточнил информацию о массированном ракетном ударе, который россия нанесла по Украине в понедельник, 10 октября.

По состоянию на 14.00 враг использовал 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136".

При этом силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Ранее сообщалось, что россияне атаковали территорию Украины с помощью стратегических бомбардировщиков и кораблей, а также с помощью Искандеров. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты во многих областях Украины.