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Россияне за сегодня запустили более 100 ракет и дронов по Украине, уничтожена половина

Общие новости
(2 голосов)

Украинская ПВО сдала очень сложный экзамен

Россияне за сегодня запустили более 100 ракет и дронов по Украине, уничтожена половина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генштаб ВСУ уточнил информацию о массированном ракетном ударе, который россия нанесла по Украине в понедельник, 10 октября.

По состоянию на 14.00 враг использовал 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136".

При этом силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Ранее сообщалось, что россияне атаковали территорию Украины с помощью стратегических бомбардировщиков и кораблей, а также с помощью Искандеров. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты во многих областях Украины.

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В статье: война с россией
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