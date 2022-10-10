Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00
Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей
Legion Media
В Офисе Президента призывают украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев
- Массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры. По Украине выпущена почти сотня ракет, часть областей обесточена
- В Киеве снова раздалась серия взрывов. Кличко призывает жителей не выезжать в город
- Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме Шайковка - СМИ
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 22:33 Украинские Зеленский: Постоянный террор против населения - очевидный отказ рф от настоящих переговоров
- 21:08 Украинские путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил украинские спецслужбы
- 17:39 Украинские Белый дом: Нам нечего добавить о взрыве на Крымском мосту - путин может закончить войну в любой момент
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet