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Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00

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Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей

Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00

Legion Media

Новина українською

В Офисе Президента призывают украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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