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Минобороны РФ заявило, что цели ударов по Украине достигнуты

Общие новости
(1 голосов)

Террорист продолжает оправдываться

Минобороны РФ заявило, что цели ударов по Украине достигнуты

regnum.ru

Новина українською

В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированный обстрел территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цели удара достигнуты, все определенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
10.10.2022 в 17:46
Если цели достигнуты, то больше стрелять не будут?
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+1
-1
Черноморчик (Одесса )
10.10.2022 в 17:37
Высший уровень цинизма , хотя это уже скорее фашизм .
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+1
-1
aleks68
10.10.2022 в 17:22
твари ждите ответа
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+1
-1

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