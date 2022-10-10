Минобороны РФ заявило, что цели ударов по Украине достигнуты
Террорист продолжает оправдываться
regnum.ru
В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированный обстрел территории Украины.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цели удара достигнуты, все определенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
10.10.2022 в 17:46
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Черноморчик (Одесса )
10.10.2022 в 17:37
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aleks68
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