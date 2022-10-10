В Запорожье количество погибших от российских ударов 9-10 октября увеличилось до 16

16 человек погибли и почти сотня получили ранения в результате ударов России по жилым кварталам Запорожья 9 и 10 октября.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Количество людей, погибших от рашистских атак по Запорожью, продолжает увеличиваться. 16 мирных погибших и почти 100 мирных раненых только за два последних дня. Вот такое оно, лицо мерзкой страны-террориста, которая только и может, что убивать спящих гражданских людей", - сказал Куртев.

Секретарь горсовета уточнил, что по состоянию на 11:00 известно о 14 погибших и 74 раненых от ночной атаки россиян по многоэтажному дому и частному сектору в одном из районов города 9 октября.

Также известно о 2 погибших и 23 раненых от ночного обстрела многоквартирного дома в Запорожье 10 октября.

Куртев добавил, что поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Секретарь горсовета также сообщил, что продолжается ликвидация последствий ночных обстрелов города.