Количество жертв ракетных ударов по Украине возросло
В общей сложности уже 11 человек погибло
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В результате сегодняшних ракетных ударов по городам Украины в общей сложности погибли 11 человек, шесть из них - в Киеве. Также в столице пострадали 50 человек.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"Сначала было 5 жертв, но один человек (в Киеве – ред.) умер в больнице", - рассказала она.
По информации руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, во время утреннего ракетного удара по Киеву погиб 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока.
Также по словам Клименко, всего по Украине сегодня от вражеских атак пострадали 87 человек.
Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.
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