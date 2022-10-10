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Показали, откуда готовилось нападение - Арестович и Подоляк потроллили Лукашенко - ВИДЕО

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(1 голосов)

У бульбофюрера очередное обострение

Показали, откуда готовилось нападение - Арестович и Подоляк потроллили Лукашенко - ВИДЕО

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Советник президента Украины Алексей Арестович и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк потроллили белорусского диктатора Лукашенко, заявившего о якобы подготовке Украиной нападения на Беларусь.

"Кстати, Лукашенко провозглашает какое-то наступление, создание региональной группировки двух союзных сил. Вот это (показывая на Подоляка) - региональная группировка двух сил", - сказал Арестович.

"Мне кажется, в Беларуси нужно уже внутренние процессы запускать, чтобы более-менее внятную вертикаль власти там построить", - добавил Подоляк.

"Сейчас мы тут на круглом столе разложим карту и тогда они действительно поймут, откуда готовилось нападение", - шутит Арестович.

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В статье: война с россией Алексей Арестович Михаил Подоляк
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Комментарии (2)
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aleks68
10.10.2022 в 20:03
общаться с этой мразью?твечать нужно по-другому.чтобы этот .....обделался в штаны
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andyua (Kyiv)
10.10.2022 в 19:34
два двбйби
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