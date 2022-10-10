Посольство США в Украине остается в Киеве, - Бринк
Сотрудники находятся в безопасности
Getty Images / Global Images Ukraine
Американские дипломаты, работающие в посольстве США в Киеве, находятся в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам Украины.
Об этом сообщила в Твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Наша команда @USEmbassyKyiv в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности.
Мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала Бринк.
Интересно, что ранее россиские пропагандисты начали разгонять фейки о том, посольство США якобы покинули Киев.
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