Посольство США в Украине остается в Киеве, - Бринк

Американские дипломаты, работающие в посольстве США в Киеве, находятся в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам Украины.

Об этом сообщила в Твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Наша команда @USEmbassyKyiv в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности.

Мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала Бринк.

Интересно, что ранее россиские пропагандисты начали разгонять фейки о том, посольство США якобы покинули Киев.