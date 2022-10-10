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Дарио Срна обратился к клубам-участникам Лиги чемпионов с призывом помочь Украине

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Как никогда важно использовать медиаресурс

Дарио Срна обратился к клубам-участникам Лиги чемпионов с призывом помочь Украине

Фото: .facebook.com/fcshakhtar

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна подписал 31 письмо ко всем клубам-участникам розыгрыша Лиги чемпионов, сообщают клубные медиа. Он призывает поддержать Украину.

Директор клуба призывает сделать это через платформу Saving Lives Humanitarian Center. Срна стал её амбассадором в июле этого года.

"Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке. Поэтому я обратился к европейским клубам и уверен, что многие команды не останутся в стороне и проявят солидарность с нашими людьми и страной", – приводит слова Дарио фейсбук "Шахтера".

Фонд занимается помощью людям, которые пострадали от войны, развязанной Россией.

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В статье: Дарио Срна Лига чемпионов Шахтер (Донецк) война с россией
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