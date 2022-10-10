В Боснии перенесли заседание по поводу товарищеского матча с россией на 31 октября
Тянут время
Фото: twitter.com/EdDzeko
Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины перенесла заседание Исполнительного совета, назначенное на сегодня, сообщает Dnevnik.ba. На нем должна была обсуждаться судьба товарищеского матча со сборной россии.
В то же время, бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины считает Влатко Главаш
Президент Боснии Додик пообещал Путину, что матч состоится считает Влатко.
"Изменить это решение невозможно, особенно когда мы знаем, как голосует Исполнительный совет НСБиГ. Устав был недавно изменен таким образом, что из 15 членов 11 должны быть против, чтобы решение было отменено. В данный момент я не вижу способа отменить это решение Комитета", – сказал Главаш.
Предварительно, матч должен состоятся 19 ноября.
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