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Андрей Шевченко: Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев

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Невозможно отобрать достоинство, смелость и стремление к свободе

Андрей Шевченко: Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.

"80 ракет и 12 дронов-камикадзе выпустила сегодня россия по нашей родной земле. Киев, Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Кривой Рог, Днепр… Я встретил этот обстрел в поезде, который остановился посреди поля. И эти несколько часов были вечностью.

Я хочу сказать одно. Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев. У нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно отобрать достоинство, смелость и стремление к свободе. Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим.

В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь. Чтобы вы не почувствовали сегодня: сопричастность, любовь и сострадание к Украине или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам — превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования. Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе", – написал Шевченко в инстаграме.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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