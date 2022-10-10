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На фронте погиб один из лидеров фанатского движения Динамо

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(1 голосов)

Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!

На фронте погиб один из лидеров фанатского движения Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" сообщил о смерти известного фаната столичного клуба Максима Яловцова.

"Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов.

Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы.

Клуб разделяет эту непоправимую утрату и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима.

Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!", – сказано в сообщении киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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aleks68
10.10.2022 в 20:01
земля пухом
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