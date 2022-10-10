На фронте погиб один из лидеров фанатского движения Динамо
Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!
fcdynamo.com
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"Защищая целостность и независимость нашей Родины на фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо" Максим Яловцов.
Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы.
Клуб разделяет эту непоправимую утрату и выражает искренние соболезнования родным и близким Максима.
Вечная память и слава Герою Украины! Герои не умирают!", – сказано в сообщении киевского клуба.
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Источник:ФК Динамо
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aleks68
10.10.2022 в 20:01
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