СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову
Теперь они официально в розыске
фото из свободных источников
Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.
Он появился в базе разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины.
Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти).
Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
В базе указано, что Медведев исчез 1 марта.
Также СБУ объявила в розыск пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову.
Ее статья УК - 110 ч.3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям). Захаровой "светит" от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.
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