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СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову

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Теперь они официально в розыске

СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову

фото из свободных источников

Новина українською

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Он появился в базе разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины.

Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти).

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Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

В базе указано, что Медведев исчез 1 марта.

Также СБУ объявила в розыск пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову.

Ее статья УК - 110 ч.3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям). Захаровой "светит" от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.

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В статье: война с россией
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Источник:
сайт МВД

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