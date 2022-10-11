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Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции

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Позиция Украины проста и понятна

Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Проведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины. При этом Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президентом остается Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня... Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что у нас есть решение СНБО, где четко указано, что с президентом Путиным мы переговоры уже вести не можем, это невозможно", - подчеркнул Данилов.

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При этом он отметил, что переговоры с РФ будут с новым руководством, но не на условиях страны-агрессора, а на условиях, которые будут устраивать Украину.

Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с Россией. Они будут касаться Украины.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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