Попытки атак россиян на двух направлениях, потери врага на Херсонщине - сводка Генштаба за 10 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 10 октября.

Идут двести двадцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам.

Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. В результате массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В который раз погибли гражданские люди.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше.

В то же время, враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Режим самопровозглашенного президента республики Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию россии, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. При этом формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка;

на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневого поражения понесли районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись Железнодорожному, Белогорью, Времовке, Дорожнянке, Темировке и Красному.

На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие сутки. Кроме позиций наших войск, огневого влияния испытали и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября, действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника от 150 мотострелковой дивизии, состоявшая преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими.

Для обеспечения нужд больничных заведений временно оккупированных населенных пунктов, активно используемых захватчиками в качестве госпиталей, дополнительно прибывают группы медработников. В детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины, российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "вагнер". Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа.

В то же время противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Наряду с отражением воздушного нападения противника, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.