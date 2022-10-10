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Вацко: Залужный поддержал идею создания команды ВСУ

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Якобы есть уже и стадион

Вацко: Залужный поддержал идею создания команды ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что в чемпионате Украины может появиться команда ВСУ. По его данным, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал эту идею.

"Знаю, что эта тема активно обсуждается в кабинетах. Более того, рассказывал мне один из вдохновителей этой идеи, не Павелко, что был уже разговор на эту тему с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который тоже очень любит футбол, как оказалось. И давайте я скажу так: эта идея получила поддержку с его стороны. Больше скажу: для этой команды уже есть домашний стадион, инфраструктура: есть клуб, который готов предоставить инфраструктуру этой команде.

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Там будет очень много организационных нюансов. В частности, я не очень понимаю, как сделать профессиональных военных профессиональными футболистами, в частности, на юридическом уровне. Мы же говорим о профессиональном футбольном клубе. Согласно всем регламентным нормам игроки не могут быть внесены в заявку, если у них нет профессионального контракта с профессиональным клубом. Футболисты должны каждый день тренироваться, чтобы быть конкурентоспособными на фоне любой лиги. Как совместить ежедневные тренировки со службой в ВСУ – это еще один вопрос. Это только то, что на поверхности. Таких нюансов очень много, и с ними нужно разбираться.

Я не слышал, что это сразу должна быть команда УПЛ. Напомню, что у каждого клуба УПЛ должен быть команда U-19. А какая команда U-19 будет в ВСУ? Кадеты? Не думаю, что это будет сразу команда УПЛ, потому что это нарушение регламентных норм. Имиджево это было бы неправильно. Вот набирают команду из военнослужащих. И вот она попадает в УПЛ. Матч 1-го тура с "Динамо". Сколько им набьет "Динамо"? Матч 2-го тура с "Шахтером" - сколько им набьет "Шахтер"? Такая команда на данный момент не готова играть в УПЛ. Идея классная, но на уровне идеи. От идеи до воплощения много времени и большой кусок работы. Я хотел бы, чтобы была такая команда, но она была качественной, боеспособной и привлекала внимание болельщика", — сказал Вацко.

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В статье: Виктор Вацко Валерий Залужный
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.10.2022 в 22:58
А нафіга? Хтось думає, що це буде великою моральною підтримкою наших воїнів? А фінансувати з бюджету армії, де кожна копійка на рахунку? Натхненники ідеї мали б зайнятись більш корисними для держави справами.
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