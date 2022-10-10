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На Херсонщине силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25

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На Херсонщине силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25

t.me/ua_dshv

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В Херсонской области силами ПВО сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает воздушное командование "Південь".

"10 октября, около 14.30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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