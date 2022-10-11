"Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге

Военнослужащий российской армии пожаловался своей жене на успешное наступление украинских военных на Херсонском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда.

Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем", - говорится в радиоперехвате.