"Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге
Перехват ГУР МО Украины
фото из свободных источников
Военнослужащий российской армии пожаловался своей жене на успешное наступление украинских военных на Херсонском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
"Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда.
Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем", - говорится в радиоперехвате.
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