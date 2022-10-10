Залужный показал схему утренних российских ударов по Украине - КАРТА
Ракеты и БПЛА
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Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в понедельник утром.
Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке.
"Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20-11:00.
Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.
Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу.
Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же есть в недостаточном количестве.
Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов.
Мои соболезнования семьям погибших гражданских и военных – жертв российского терроризма.
Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим", - рассказал Залужный.
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