Залужный показал схему утренних российских ударов по Украине - КАРТА

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в понедельник утром.

Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке.

"Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20-11:00.

Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу.

Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же есть в недостаточном количестве.

Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов.

Мои соболезнования семьям погибших гражданских и военных – жертв российского терроризма.

Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим", - рассказал Залужный.