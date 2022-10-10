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Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом по поводу систем ПВО

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Сейчас это приоритет №1 для Украины

Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом по поводу систем ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал глава украинского государства.

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Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

Напомним, что утром10 октября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, во многих областях продолжаются восстановительные работы.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Джо Байден
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