Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом по поводу систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал глава украинского государства.

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Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

Напомним, что утром10 октября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, во многих областях продолжаются восстановительные работы.