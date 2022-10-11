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За утро вторника на юге Украины ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе

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Атака отражена

За утро вторника на юге Украины ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе

Новина українською

Оперативное командование Південь сообщает, что утром вторника, 11 октября, россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе.

Над Николаевской областью силами противовоздушной обороны было сбито 5 Shahed-136, над Одесской еще три.

Напомним, в понедельник россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. С утра и до 14 часов дня было выпущено 84 крылатых ракеты и 24 дрона-камикадзе, 56 объектов уничтожила противовоздушная оборона ВСУ.

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В статье: война с россией
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