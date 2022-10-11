За утро вторника на юге Украины ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе
Атака отражена
Оперативное командование Південь сообщает, что утром вторника, 11 октября, россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе.
Над Николаевской областью силами противовоздушной обороны было сбито 5 Shahed-136, над Одесской еще три.
Напомним, в понедельник россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. С утра и до 14 часов дня было выпущено 84 крылатых ракеты и 24 дрона-камикадзе, 56 объектов уничтожила противовоздушная оборона ВСУ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нападающий Ливерпуля выбыл до конца чемпионата мира
- Шакил О'Нил рассказал, чему его научила гибель Коби Брайанта
- На фронте погиб один из лидеров фанатского движения Динамо
- Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме Шайковка - СМИ
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
Новости по теме
- 00:49 Украинские "Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге
- 00:32 Украинские Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции
- 23:58 Украинские На Херсонщине силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet