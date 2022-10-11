За утро вторника на юге Украины ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе

Оперативное командование Південь сообщает, что утром вторника, 11 октября, россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе.

Над Николаевской областью силами противовоздушной обороны было сбито 5 Shahed-136, над Одесской еще три.

Напомним, в понедельник россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. С утра и до 14 часов дня было выпущено 84 крылатых ракеты и 24 дрона-камикадзе, 56 объектов уничтожила противовоздушная оборона ВСУ.