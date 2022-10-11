В 18 областях Украины объявлена ​​воздушная тревога. В Винницкой атакована ТЭС

Утром вторника, 11 октября, сигнал воздушной тревоги снова раздался в большинстве областей Украины. По состоянию на 8:00 воздушная тревога не объявлена ​​только в западных областях.

В то же время глава Винницкой ОВА сообщил, что двумя дронами-камикадзе Shahed-136 совершена атака на Ладыжскую ТЭС. На месте работают соответствующие службы.

Перед этим оперативное командование Юг сообщило, что были сбиты 8 дронов в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что в понедельник россия совершила один из самых массированных ударов по Украине с момента полномасштабного вторжения. По информации Генштаба в течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 73 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны по разным направлениям, из них - 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.