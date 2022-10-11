Ночью россияне снова обстреляли Запорожье и три района Днепропетровщины
Проклятые нелюди
фото з відкритих джерел
Сейчас, по состоянию на 08:30 по киевскому времени, почти по всей территории Украины, кроме Запада, раздается воздушная тревога, сообщается о пуске ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского региона. До этого оккупанты атаковали ракетами областной центр Запорожья. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Пишут о 15 взрывах.
"Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар 12 ракетама С-300, поразившими общественные объекты. 2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория".
Всю ночь от российских ударов страдали три района Днепропетровщины: Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией. Предварительно без пострадавших, но есть многочисленные разрушения.
Также ночью сообщалось о взрывах в Краматорске и Славянске (Донецкая область).
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