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Су-25, Shahed-136 и другое. Генштаб и ОК Юг – о болезненных потерях россиян за 10 октября и утро 11-го

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Су-25, Shahed-136 и другое. Генштаб и ОК Юг – о болезненных потерях россиян за 10 октября и утро 11-го

Генштаб

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10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются, как сообщает Генштаб. Оперативное командование Юг информирует, что за минувшие сутки на южном направлении были уничтожены 174 российских орка. Всего за сутки уничтожили: 2 гаубицы Мста-Б; 12 единиц автобронетехники; 2 танка; 2 миномета; 2 состава боекомплекта.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25. Ракетные войска и артиллерия за прошлые сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами.

11 октября, с 03:30 до 05:30 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено над Николаевщиной пять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136", над Одесщиной – три.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ ОК Юг ОК Південь
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