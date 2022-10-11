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"Агония и предсмертные конвульсии Кощея". Зозуля - о массовом ракетном ударе рф

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Который очень даже умирающий

"Агония и предсмертные конвульсии Кощея". Зозуля - о массовом ракетном ударе рф

zik

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал массовую ракетную атаку российских войск на украинские города. Напомним, утром 10 октября россия выпустила 83 ракеты, 43 - сбила ПВО.

"Массированная ракетная атака по мирным городам – агония, предсмертные конвульсии Кощея, который очень даже умирающий. За 2 месяца сплошных провалов на фронтах, единственное, что ему остается – лупить дальнобойными ракетами по мирным. Подло, низменно, в спину безоружным и незащищенным гражданским. Типичное поведение для сцикливого мо&каль&ького главноЧмони.

Сегодняшние ракеты в очередной раз всколыхнули страну. Всколыхнули на новую волну ненависти к ру&не, еще большие донаты на ВСУ и сплоченность против врага. Никакой паники, только четкие и слаженные действия. Никто никуда больше не убегает, все остаются на своих местах и продолжают делать свое дело. И это еще один фронт, на котором этот гнилой выскребок проиграл. Ибо что это за террор такой, в котором основная функция "запугать" больше не работает?! (Хотя признать рашу государством-спонсором терроризма мир обязан как можно быстрее!).

Я знаю, что ВСУ зачистит от скорлупы нашу землю, а мы будем поддерживать их всеми возможными способами.

Нас не сломать! Выстоим и победим!", - написал Зозуля в своем Facebook.

Читайте такжеАндрей Шевченко: Никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев
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В статье: Роман Зозуля война с россией
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