"Агония и предсмертные конвульсии Кощея". Зозуля - о массовом ракетном ударе рф

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал массовую ракетную атаку российских войск на украинские города. Напомним, утром 10 октября россия выпустила 83 ракеты, 43 - сбила ПВО.

"Массированная ракетная атака по мирным городам – агония, предсмертные конвульсии Кощея, который очень даже умирающий. За 2 месяца сплошных провалов на фронтах, единственное, что ему остается – лупить дальнобойными ракетами по мирным. Подло, низменно, в спину безоружным и незащищенным гражданским. Типичное поведение для сцикливого мо&каль&ького главноЧмони.

Сегодняшние ракеты в очередной раз всколыхнули страну. Всколыхнули на новую волну ненависти к ру&не, еще большие донаты на ВСУ и сплоченность против врага. Никакой паники, только четкие и слаженные действия. Никто никуда больше не убегает, все остаются на своих местах и продолжают делать свое дело. И это еще один фронт, на котором этот гнилой выскребок проиграл. Ибо что это за террор такой, в котором основная функция "запугать" больше не работает?! (Хотя признать рашу государством-спонсором терроризма мир обязан как можно быстрее!).

Я знаю, что ВСУ зачистит от скорлупы нашу землю, а мы будем поддерживать их всеми возможными способами.

Нас не сломать! Выстоим и победим!", - написал Зозуля в своем Facebook.