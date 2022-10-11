"Агония и предсмертные конвульсии Кощея". Зозуля - о массовом ракетном ударе рф
Который очень даже умирающий
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Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал массовую ракетную атаку российских войск на украинские города. Напомним, утром 10 октября россия выпустила 83 ракеты, 43 - сбила ПВО.
"Массированная ракетная атака по мирным городам – агония, предсмертные конвульсии Кощея, который очень даже умирающий. За 2 месяца сплошных провалов на фронтах, единственное, что ему остается – лупить дальнобойными ракетами по мирным. Подло, низменно, в спину безоружным и незащищенным гражданским. Типичное поведение для сцикливого мо&каль&ького главноЧмони.
Сегодняшние ракеты в очередной раз всколыхнули страну. Всколыхнули на новую волну ненависти к ру&не, еще большие донаты на ВСУ и сплоченность против врага. Никакой паники, только четкие и слаженные действия. Никто никуда больше не убегает, все остаются на своих местах и продолжают делать свое дело. И это еще один фронт, на котором этот гнилой выскребок проиграл. Ибо что это за террор такой, в котором основная функция "запугать" больше не работает?! (Хотя признать рашу государством-спонсором терроризма мир обязан как можно быстрее!).
Я знаю, что ВСУ зачистит от скорлупы нашу землю, а мы будем поддерживать их всеми возможными способами.
Нас не сломать! Выстоим и победим!", - написал Зозуля в своем Facebook.
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