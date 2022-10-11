ДТЭК: В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии

В Киеве и области почасовые отключения электроэнергии будут 11 октября и далее. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Будут составляться графики поочередного электроснабжения. Начиная с 11 октября, мы на ежедневной основе заранее будем обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать нескольких часов".

Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы по требованию НЭК "Укрэнерго", до стабилизации ситуации.

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