ДТЭК: В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии
Необходимая мера
ДТЕК
В Киеве и области почасовые отключения электроэнергии будут 11 октября и далее. Об этом сообщили в компании ДТЭК.
"Будут составляться графики поочередного электроснабжения. Начиная с 11 октября, мы на ежедневной основе заранее будем обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать нескольких часов".
Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы по требованию НЭК "Укрэнерго", до стабилизации ситуации.
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В 18 областях Украины объявлена воздушная тревога. В Винницкой атакована ТЭС
- 100 лучших футболистов всех времен от FourFourTwo: Роналду в тройке, а Пеле четвертый
- Нападающий Ливерпуля выбыл до конца чемпионата мира
- Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
Новости по теме
- 00:49 Украинские "Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге
- 00:32 Украинские Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции
- 23:58 Украинские На Херсонщине силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet