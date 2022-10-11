Сообщается о работе ПВО и прилетах в ряде украинских городов. россияне запустили еще одну волну ракет
Проклятый мордор
alerts
Сейчас, по состоянию на 09:55 по киевскому времени, по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога. Сообщается, что в Киеве ПВО сбило ракету.
В Кривом Роге также сообщают о звуках взрыва. Предварительно работает ПВО. Одесса – есть сбитая ракета, но, к сожалению, и прилет. Над городом – задымление. В Винницкой области ситуация аналогична одесской. Все службы работают. Также есть информация о взрывах в Ровно и Хмельницкой области.
Есть угроза удара по Ивано-Франковской области, об этом сообщают местные власти. Есть угроза удара по Тернопольской области. По состоянию на данный момент зафиксированы повторные запуски ракет из Каспийского региона, об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Популярное сейчас
- Неудержимый Днепр-1, забивной Буяльский. Символическая сборная шестого тура УПЛ
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11 октября 2022
- Залужный показал схему утренних российских ударов по Украине - КАРТА
- Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 00:49 Украинские "Хорошего у нас мало. Че-то они продвигаются" - оккупант пожаловался жене на стремительное наступление ВСУ на юге
- 00:32 Украинские Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции
- 23:58 Украинские На Херсонщине силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25