Сообщается о работе ПВО и прилетах в ряде украинских городов. россияне запустили еще одну волну ракет

Сейчас, по состоянию на 09:55 по киевскому времени, по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога. Сообщается, что в Киеве ПВО сбило ракету.

В Кривом Роге также сообщают о звуках взрыва. Предварительно работает ПВО. Одесса – есть сбитая ракета, но, к сожалению, и прилет. Над городом – задымление. В Винницкой области ситуация аналогична одесской. Все службы работают. Также есть информация о взрывах в Ровно и Хмельницкой области.

Есть угроза удара по Ивано-Франковской области, об этом сообщают местные власти. Есть угроза удара по Тернопольской области. По состоянию на данный момент зафиксированы повторные запуски ракет из Каспийского региона, об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.