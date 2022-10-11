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Уже больше 63 тысяч. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

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За понедельник уничтожено более 100 единиц техники

Уже больше 63 тысяч. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф, начиная с 24 февраля по 10 октября включительно.

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 240 оккупантов, таким образом, потери личного состава вражеской армии составляют около 63 110 человек.

Кроме того, за понедельник были уничтожены 103 единицы российской техник, в частности, 46 крылатых ракет и 17 беспилотников.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2504 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 5162 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 1496 (+10) ед,
  • РСЗО - 353 (+0) ед,
  • средства ПВО - 181 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+1) ед,
  • вертолетов - 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
  • крылатые ракеты - 295 (+46),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8) ед,
  • специальная техника – 136 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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