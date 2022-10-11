В ГСЧС назвали количество погибших и раненых в результате российских ударов по Украине за 10 октября

Информация от ГСЧС о последствиях массированных обстрелов, произошедших 10 октября, по состоянию на 7 утра 11 октября. Вчера в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях. К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлекалось более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, погибло 19 человек, еще 105 было травмировано.