Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии
Оккупанты свирепствуют и бесятся
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября с района Каспийского моря работает стратегическая авиация орков – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.
Около 09:00 по киевскому времени четыре ракеты уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Юг".
"К боевой работе по крылатым ракетам задействована авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины. Зафиксированы повторные пуски! Боевая работа по ракетам продолжается! Оставайтесь в укрытии!"
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