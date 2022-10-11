Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии

Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября с района Каспийского моря работает стратегическая авиация орков – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Около 09:00 по киевскому времени четыре ракеты уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Юг".

"К боевой работе по крылатым ракетам задействована авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины. Зафиксированы повторные пуски! Боевая работа по ракетам продолжается! Оставайтесь в укрытии!"