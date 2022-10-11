  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии
В тренде

Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты свирепствуют и бесятся

Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября с района Каспийского моря работает стратегическая авиация орков – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Около 09:00 по киевскому времени четыре ракеты уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Юг".

"К боевой работе по крылатым ракетам задействована авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины. Зафиксированы повторные пуски! Боевая работа по ракетам продолжается! Оставайтесь в укрытии!"

Читайте такжеСообщается о работе ПВО и прилетах в ряде украинских городов. россияне запустили еще одну волну ракет

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде