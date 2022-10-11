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Хроника утренней воздушной тревоги: на Днепропетровщине, Николаевщине и в Кривом Роге работает ПВО

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россия – страна-террорист

Хроника утренней воздушной тревоги: на Днепропетровщине, Николаевщине и в Кривом Роге работает ПВО

Фото из открытых источников

Новина українською

Сейчас по состоянию на 11:25 по киевскому времени по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога. Кривой Рог – взрывы, ПВО предварительно. Успешная работа ПВО зафиксирована и на Днепропетровщине, взрывы слышали в Пятихатках и Павлограде. Однако, к сожалению, есть и прилет в Днепропетровской области.

Сообщается о взрывах в Николаевской и Винницкой областях. Еще сбита 1 ракета в центре области. Также взрывы раздаются в Запорожье, об этом сообщают местные паблики.

рф с самого утра терроризирует население ряда украинских городов. Кроме "Шахидов" еще зафиксирована работа иранских БПЛА "Мохаджер-6".

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