Хроника утренней воздушной тревоги: на Днепропетровщине, Николаевщине и в Кривом Роге работает ПВО

Сейчас по состоянию на 11:25 по киевскому времени по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога. Кривой Рог – взрывы, ПВО предварительно. Успешная работа ПВО зафиксирована и на Днепропетровщине, взрывы слышали в Пятихатках и Павлограде. Однако, к сожалению, есть и прилет в Днепропетровской области.

Сообщается о взрывах в Николаевской и Винницкой областях. Еще сбита 1 ракета в центре области. Также взрывы раздаются в Запорожье, об этом сообщают местные паблики.

рф с самого утра терроризирует население ряда украинских городов. Кроме "Шахидов" еще зафиксирована работа иранских БПЛА "Мохаджер-6".