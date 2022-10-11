Повреждения Ладыжинской ТЭС, Львов без света, инфраструктура в Каменском. Детали террора от рф
Оставайтесь в укрытиях
Фото из открытых источников
На Ладыжинской ТЭС повреждено энергетическое оборудование. "На месте работают соответствующие службы. Когда разрешится ситуация с безопасностью, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования", - говорится в сообщении ДТЭК.
Тем временем тревога в Украине продолжается. Пуски ракет из Беларуси были зафиксированы, сообщил мэр Кременчуга Малецкий.
"Только что сбили враждебную цель в Ровенском районе. Противовоздушная оборона Ровенщины на высоте. Слава ВСУ", - сообщил глава ОВА Виталий Коваль.
"Еще 1 сбили. Третья ушла на Кривой Рог. Еще 1 на границе с Одесской областью устала. Еще в воздухе достаточно ракет. Работаем. Из укрытий не выходим", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Криворожцы, сохраняем покой. Взрыв – это наши ребята сбили вражескую ракету. Слава ПВО!", - сообщил Вилкул.
В результате российских обстрелов в Каменском районе Днепропетровской области попадает в объект критической инфраструктуры. В результате попадания наблюдается дестабилизация работы ряда объектов критической инфраструктуры из-за резкого снижения напряжения электросети. В настоящее время всеми соответствующими службами проводятся мероприятия по устранению повреждений
"Силами ПВО Украины возле Запорожья сбита вражеская ракета", — председатель Запорожской ОВА.
"По состоянию на сейчас подразделениями противовоздушной обороны Одесщины над областью уничтожены уже три ракеты. Оставайтесь в укрытиях! Противовоздушная оборона, вы – лучшие!", - сообщил глава ОГА Максим Марченко.
В 12:02 во Львове раздались взрывы. В этот момент у определенного количества горожан выключился свет. Есть проблемы с электроэнергией. По предварительной информации, ударили по объекту энергетики во Львовской области - ОВА
Вероятно, авиационная ракета большой дальности Р-37 (РВВ-БД) класса "воздух-воздух" была зафиксирована над Украиной. Такие ракеты могут использоваться в качестве ошибочных целей для раскрытия и отвлечения ПВО. Ракеты, выпущенные по Украине, специально изменяют направление полета, выманивая наши силы ПВО.
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