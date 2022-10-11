Ракетное утро подошло к концу. В Украине пошли отбои воздушной тревоги

По состоянию на 13:05 по киевскому времени начали давать отбой воздушной тревоги по областям Украины.

Сирена по всей стране, кроме оккупированного Крыма, в суме продлилась около 5 часов.

За это время было зафиксировано огромное множество успешных кейсов работы ПВО. Тем не менее, также фиксировались и прилеты. На местах работают все необходимые службы.