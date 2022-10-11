Ракетное утро подошло к концу. В Украине пошли отбои воздушной тревоги
Правда, еще 4 области светятся красным цветом по состоянию на 13:05
alerts.in.ua
По состоянию на 13:05 по киевскому времени начали давать отбой воздушной тревоги по областям Украины.
Сирена по всей стране, кроме оккупированного Крыма, в суме продлилась около 5 часов.
За это время было зафиксировано огромное множество успешных кейсов работы ПВО. Тем не менее, также фиксировались и прилеты. На местах работают все необходимые службы.
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lionifipt (baku)
11.10.2022 в 13:48
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