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Ракетное утро подошло к концу. В Украине пошли отбои воздушной тревоги

Общие новости
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(1 голосов)

Правда, еще 4 области светятся красным цветом по состоянию на 13:05

Ракетное утро подошло к концу. В Украине пошли отбои воздушной тревоги

alerts.in.ua

Новина українською

По состоянию на 13:05 по киевскому времени начали давать отбой воздушной тревоги по областям Украины.

Сирена по всей стране, кроме оккупированного Крыма, в суме продлилась около 5 часов.

За это время было зафиксировано огромное множество успешных кейсов работы ПВО. Тем не менее, также фиксировались и прилеты. На местах работают все необходимые службы.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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lionifipt (baku)
11.10.2022 в 13:48
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