Хлопки. Сообщается о взрывах в Джанкое в аннексированном Крыму
Пока подробностей не слишком много
krymua
10 октября в Джанкое в оккупированном Крыму раздался взрыв. Информация обнародована в ряде местных крымских пабликов.
Одно из первых сообщений о взрыве появилось в сети около 17:28. Жители города утверждали, что звук был достаточно громким. В комментариях к сообщению отмечалось, что громкий звук раздался из направления, в котором находится воинская часть.
Глава оккупированного Джанкоя от комментариев, что именно прилетело, уклонился. То ли беспилотник, то ли ракета повредила два дома на улице Садовой. Есть информация, что российская ПВО стреляла по неизвестной цели, осколки попали в дом.
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