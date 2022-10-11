Известно, сколько украинская ПВО сбила российских ракет во время пятичасовой утренней тревоги

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 14 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян 11 октября. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии Суспільному. Он уточнил, что их количество будет увеличиваться.

"Две крылатые ракеты сбиты воздушным командованием "Центр", также 4 крылатые ракеты уничтожены на востоке государства военнослужащими командования "Восток", 8 крылатых ракет уничтожены на юге подразделениями и ОК "Запад", и ОК "Юг". Это уже 14 ракет".

Воздушная тревога на территории всей Украины длилась пять часов. Ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетики во Львове — в городе наблюдаются перебои со светом и водой.

Министерство нападения россии после новых массированных ударов по Украине 11 октября заявило, что удовлетворено результатами атак, поскольку они достигли поставленной цели.