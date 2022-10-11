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На ЗАЭС отключены все 6 блоков, россияне заставляют сотрудников подписывать контракты с росатомом

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#ГУРинформирует

На ЗАЭС отключены все 6 блоков, россияне заставляют сотрудников подписывать контракты с росатомом

ГУР

Новина українською

Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии". В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЕС. Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

Вместе с тем, представители россии и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции. Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с "росатомом".

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В статье: война с россией ЗАЭС ГУР Запорожская АЭС
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