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Международный уголовный суд в Гааге будет расследовать ракетную атаку РФ

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Об этом заявил прокурор международного уголовного суда Карим Хан

Международный уголовный суд в Гааге будет расследовать ракетную атаку РФ

россми

Международный уголовный суд (МУС) намерен провести расследование массовой ракетной атаки, совершенной Россией по территории Украины.

Об этом сообщает CNN.

"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - сказал прокурор международного уголовного суда Карим Хан.

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По его словам, закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.

"Сотрудники моего офиса минувшей ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, затрагивающий вопросы морали, вопросы прав и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", – подчеркнул Хан.

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В статье: война с россией
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