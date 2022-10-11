Лавров: Не исключено, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ
На россии снова упомянули переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать переговоры с Россией.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
"Я не исключаю, что он (Зеленский. – Ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист", - сказал глава МИД страны-оккупанта.
Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.
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