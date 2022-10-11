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Лавров: Не исключено, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ

Общие новости
(4 голосов)

На россии снова упомянули переговоры

Лавров: Не исключено, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать переговоры с Россией.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

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"Я не исключаю, что он (Зеленский. – Ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист", - сказал глава МИД страны-оккупанта.

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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aleks68
11.10.2022 в 17:21
опять лошадь нюхнула лишнюю дозу или пережрала овса.дебил бл..ь
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