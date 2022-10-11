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СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП

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Причина, правда, пока что неизвестна

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП

фото из соцсетей

Новина українською

Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана - в миру Анатолий Елецких.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП.

В сети появилось сообщение об обысках у Ионафана. В спецслужбе уточнили, чего касаются следственные действия.

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"Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Более подробная информация будет позже", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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