Nissan ушел из России, потеряв почти 700 млн долларов

Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро, понеся убыток в размере около 687 млн долларов. Автопроизводитель покинул страну через несколько месяцев после того, как был вынужден остановить там производство.

Об этом сообщает Reuters.

Японская компания передаст свои акции ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" государственной НАМИ. Сделка даст Nissan право выкупить бизнес в течение шести лет, заявили в минпромторге России.

По данным министерства, продажа НАМИ будет включать в себя производственные и исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

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Сделка делает Nissan последней из крупных компаний, покинувших Россию после вторжения в Украину в феврале. Это также отражает действия основного акционера Nissan, французского автопроизводителя Renault, который в мае продал свой контрольный пакет акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ российскому "инвестору" за 1 рубль (0,02 доллара).

Nissan заявил, что ожидает чрезвычайных убытков в размере около 100 млрд иен (687 млн долларов), но сохранил свой прогноз прибыли на финансовый год, заканчивающийся в марте.

Nissan приостановил производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в марте из-за сбоев в цепочке поставок. С тех пор компания и ее местное подразделение следили за ситуацией. Но, по словам Nissan, "не было видно" изменений во внешней среде, что побудило его принять решение об уходе.

Ранее российские власти заявляли о намерении конфисковать завод Nissan в Санкт-Петербурге.