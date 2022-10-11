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Под Белгородом пожар на электроподстанции: местный губернатор обвиняет ВСУ в обстреле - ВИДЕО

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Горит и в России

Под Белгородом пожар на электроподстанции: местный губернатор обвиняет ВСУ в обстреле - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Белгородской области России пожар на электроподстанции.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передают местные СМИ.

"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В настоящее время от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", - отметил он.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
11.10.2022 в 17:19
почему холопы плешивого .....в белгороде не должны страдать из-за того что у их "вождя"поехала крыша
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