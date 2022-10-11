Под Белгородом пожар на электроподстанции: местный губернатор обвиняет ВСУ в обстреле - ВИДЕО
Горит и в России
фото из свободных источников
В Белгородской области России пожар на электроподстанции.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передают местные СМИ.
"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В настоящее время от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", - отметил он.
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aleks68
11.10.2022 в 17:19
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