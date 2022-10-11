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На россии проводят опрос, готовы ли граждане к "потере" Крыма - ЦНС

Общие новости
(2 голосов)

Закрытый опрос по заказу Кремля

На россии проводят опрос, готовы ли граждане к "потере" Крыма - ЦНС

фото из свободных источников

Новина українською

Российские власти готовят тайный социологический опрос с целью изучения общественного мнения относительно возможной потери контроля над оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Российские государственные организации, "изучающие" общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса по возвращению Крыма под контроль Украины", - говорится в сообщении.

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Одним из ключевых пунктов опроса является вопрос: "Готовы ли россияне воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом?"

Опрос проводится на фоне взрыва на Крымском мосту. Отмечается, что это событие и последние успехи ВСУ подорвали иллюзию о "мире и стабильности" на полуострове.

Кроме того, в Москве обеспокоены сопротивлением подполья в Крыму и недовольством населения мобилизацией.

Результаты соцопроса должны быть готовы в середине октября. Но неизвестно, решится ли власть обнародовать их.

Напомним, что ктром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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BanderaSS77
11.10.2022 в 18:40
сєянє та опитування? Розумію що всі засоби підтримки нашого духу то Ок, але можна ж проаналізувати та зробити висновки
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