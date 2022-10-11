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Spiegel: Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T

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В ближайшее время ожидается еще три

Spiegel: Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T

фото из свободных источников

Новина українською

Германия уже передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом со ссылкой на источники пишет Spiegel.

По информации издания, передача состоялась во вторник вблизи польско-украинской границы.

Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

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Она добавила, что поставки следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

Поставка систем противовоздушной обороны Украине стала особенно актуальной ввиду увеличения количества российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Так, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 человек погибли и еще 105 получили травмы в результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября.

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В статье: война с россией
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